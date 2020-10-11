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Rumların KKTC'ye tahriki BM kontrolündeki alanda yangın çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına havai fişek atmaya çalıştı.

Rumların KKTC'ye tahriki BM kontrolündeki alanda yangın çıkardı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi.

BM KONTROLÜNDEKİ ALANDA YANGIN ÇIKARDI

Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına atmaya çalıştı. Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi’nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir. Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. KKTC Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır” denildi. (İHA)

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