RURITAGE İzmir Koordinasyon Merkezi açıldı

Özuslu, destek veren paydaşlarla el birliği yaparak bu büyük projeyi daha iyi projelerle geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Özuslu, törende yaptığı konuşmada, değerlere sahip çıkarken geleceğe bakmayı da ihmal etmemek gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın daha iyi okullarda okuması ve uluslararası anlamda rekabet etmesi için ne yapılması gerekiyorsa, değerlerimize sahip çıkarak yapacağız." dedi.

Rektör Baran da Türkiye coğrafyasının önemine değinerek, "Bergama, Dikili, Kınık ilçelerimizin beraber oluşturduğu Bakırçay Havzası ve bu havzada sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı, dünyaya tanıtmak ve bu tanıtım üzerinden de bölgemizin her anlamda kalkınmasının önünü açmak bu proje ile mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

Başkan Koştu da Bakırçay Havzası'nın önemine dikkati çekerek, bu bölge için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, konuklar merkezin bölümlerini gezdi.

- RURITAGE Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Demir Enerji ile yerel paydaşlık ilişkisi kurarak, 2017 yılında RURITAGE projesine katılmak için başvuruda bulunmuştu. İki aşamalı başvuru sürecini geçen İzmir, bu proje için üç paydaş arasında dağılmak üzere 550 bin avro hibe almaya hak kazanmıştı.

Proje kapsamında 13 rol model/öğretici ve 6 uygulayıcı/öğrenici kent var.

Rol model kentlerin bu projedeki işlevleri, yaptıkları uygulamaları anlatmak ve deneyimlerini paylaşmak olacak.