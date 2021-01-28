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  4. Rus aşısının hücresel bağışıklık geliştirme etkinliği yüzde 100’e yakın

Rus aşısının hücresel bağışıklık geliştirme etkinliği yüzde 100’e yakın

28.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Rus aşısının hücresel bağışıklık geliştirme etkinliği yüzde 100’e yakın

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’ne bağlı laboratuvardan Darya Yegorova, geliştirdikleri Sputnik V aşısının hücresel bağışıklık oluşumu konusunda gösterdiği etkinliğin yüzde 100’e yakın olduğunu söyledi.

Gamaleya Araştırma Merkezi’ne bağlı Patojenik Mikroorganizmalar Genetik Mühendisliği laboratuvarından kıdemli araştırmacı Darya Yegorova, Sputnik V aşısının bağışıklık geliştirmedeki etkinliği konusunda açıklamada bulundu.

“Şu an elimizdeki sonuçlara göre, hümoral bağışıklık yanıtı gelişiminde etkinliği yüzde 98’i aşıyor. Hücresel bağışıklık yanıtı gelişiminde ise bu yüzde 100’e yakın” ifadelerini kullandı.

Rusya Bilimler Akademisi’nin bilim konseyinin bir toplantısında konuşan Yegorova, aşının yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu teyit ettiklerini kaydetti.

Aşı kaynaklı hiçbir ciddi yan etkiye, can kaybına rastlamadıklarını belirten Yegorova, “Şu anda elimizde, devam etmekte olan üçüncü aşama testlerin sonuçları doğrultusunda aşının epidemiyolojik etkinliğine yönelik ara analiz verileri mevcut. Bu veriler yayınlanma sürecinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geniş bilim camiasına ulaşacağını umuyorum. Aşının epidemiyolojik etkinliğinin yüzde 91’in üzerinde olduğunu duyurabilirim, bu oran cinsiyet veya yaş fark etmeksizin farklı altgruplar için aynı oldu” dedi.

Öte yandan onkolojik hastalıklara sahip kişiler üzerindeki testlere gelecek birkaç ay içinde başlamayı planladıkları bilgisini paylaşan Yegorova, klinik testlerin nasıl olacağına ilişkin de farklı kuruluşlardan onkologlarla görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

‘2 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ AŞILANDI'

Yegorova, klinik testler dışında, Rusya’da devam eden kitlesel aşılama süreci çerçevesinde şimdiye kadar 2 milyondan fazla kişiye Sputnik V aşısınının vurulduğunu söyledi.

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