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Rus askeri aracın 'kasti olarak' ABD ordusunun aracına çarptı iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Suriye'nin doğusunda dün Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edildi.

Rus askeri aracın 'kasti olarak' ABD ordusunun aracına çarptı iddiası!

CNN'in, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün Suriye'nin doğusunda Rus konvoyundan bir aracın, "kasti olarak" Amerikan ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 Amerikan askeri yara aldı.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığını, bunun genellikle alandaki askerleri dağıtmak için kullanılan bir taktik olduğunu ifade etti.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberde, ilk anlardan itibaren ABD ordusunun durumdan haberdar olduğuna ancak buna rağmen ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) henüz resmi bir açıklama yapmadığına işaret edildi.

Olayda yaralanan Amerikan askerlerinin durumunun ağır olmadığı kaydedildi.

Bu olayın, "Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye'de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay" olduğu belirtildi.

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