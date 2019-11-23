HABER

Rus askeri araçlarına dikenli telli, ızgaralı önlem

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 16:26 | Son Güncelleme

?Suriye?nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPGPKK?nın boşalttığı bölgede devriye gezen Rus askeri polisi, araçlarına zarar gelmemesi için dikenli telli, ızgaralı önlem aldı.

Suriye, (DHA) ?Suriye?nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPGPKK?nın boşalttığı bölgede devriye gezen Rus askeri polisi, araçlarına zarar gelmemesi için dikenli telli, ızgaralı önlem aldı.
Rusya Ordusu televizyonu Zvezda?da yer alan habere göre, sorumluluk alanı genişleyen Rus askeri polisi, bölge halkının güvenliğini artırmak için yeni devriye güzergahı belirleme çalışması yaptı. 3 Tiger aracı ile çıkılan 50 kilometrelik yeni devriye yolunda, komutan harita üzerinde işaretleme yaparken, araçların demir korkuluklarına dikenli tel sarıldığı, yanlarına ve camlarına da demir ızgaralar takıldığı görüldü. Haberde, alınan bu önlemler sayesinde araçlara kimsenin tırmanamayacağı belirtildi.
Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri sırasında özellikle Ayn al Arap bölgesindeki devriyelerde terör örgütü YPGPKK tarafından organize edilen örgüt yandaşları, devriye araçlarına taşlı saldırıda bulunuyordu.
Soçi?de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan mutabakat gereği Türk ve Rus askerleri belirlenen günlerde bölgede ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Diğer zamanlarda ise Rus askeri polisi devriye görevini tek başına yapıyor.

PARTNER'Annesine kiralık helikopterle gitti''Annesine kiralık helikopterle gitti'
Köln’de üst üste iki günde iki bomba bulunduKöln’de üst üste iki günde iki bomba bulundu
Köln’de üst üste iki günde iki bomba bulunduKöln’de üst üste iki günde iki bomba bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

İstifa eden Devlet Başkanı'na bir şok daha!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı!

Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.