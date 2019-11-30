Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde tanklarla 120 kilometrelik bir askeri rota oluşturduğunu duyurdu.

Rus askeri polisi, Suriye’nin kuzeyinde yeni bir rota oluşturdu. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre tanklarla devam edilen toplam 120 kilometrelik bir askeri rota 4 saat sürdü. Yeni rota nedeniyle, Rus ordusu Suriye’de güvenliği daha da artırdı. Bakanlık tarafından verilen bilgilere göre rota öncesinde arazide makineli tüfeklerle izcilik yapıldı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yapılan bu gibi çalışmaların yerel halkın güvenliğinin sağlanması konusunda önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bilgiye göre Ayn-El Arap’ta barışçıl yaşamın tezahürleri gibi yeni ticaret mağazaları açıldı, yeni asfalt döküldü. Yıllar önce bir Suriyeli ile evlenen ve Ukrayna’dan Suriye’ye göçen ve şimdi de bir Ayn-El Arap sakini olan Lyudmila Antonenko, yerel sakinlerin Rusya’dan büyük umutları olduğunu dile getirdi. Lyudmila, "Kasaba halkı Rus birlikleri ile korunmayı umuyor. Rus devriyesinin arabalarını görüldüğünde seviniyorlar, korunduklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı.



