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Rus barış gücüne ait askeri araçlar demiryolu ile Azerbaycan’a ulaştı

30.11.2020 12:20 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücüne ait askeri araçların demiryolu ile Azerbaycan’a ulaştığı belirtildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Rusya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlandırılacak Rus barış gücü birliğinin bölgeye nakil faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus barış gücüne ait askeri araçların demiryolu ile Azerbaycan’a ulaştığı belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Rusya arasında imzalanan anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlandırılacak Rus barış gücü birliğinin bölgeye nakil faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Askeri personel, zırhlı araçlar ve diğer lojistik destek vasıtaları 28 Kasım’da Rusya’dan demiryoluyla Azerbaycan’a gitmek üzere yola çıktı. Tren 29 Kasım’da Yalama-Bakü-Yevlak-Berde demiryolu güzergahı üzerinden Berde’ye ulaştı. Trenden boşaltılan teçhizatlar, daha önce planlandığı gibi Berde-Ağdam-Hankendi güzergahı üzerinden Azerbaycan Savunma Bakanlığı askeri polisinin refakatinde varış noktasına ulaştırıldı.
Daha önce, Ulyanovsk Havaalanı’ndan hareket eden Il-76 tipi askeri nakliye uçaklarıyla bölgeye bin 960 askeri personel, 90 zırhlı araç ve 380 askeri kamyondan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği açıklamıştı. Barış gücü kapsamında görev alacak Rus askeri birliklerin, tarafların anlaşmalara uyumunu izlemesi, Dağlık Karabağ’daki sıcak temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurması ve burada görev yapması planlanıyor.

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