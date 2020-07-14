Rus hacker’ın cezası ağır oldu

İnternette süper lüks spor otomobiller fotoğrafları olan Rus hacker Dropbox, LinkedIn ve Formspring’i hackleyerek 117 milyon kullanıcının verilerini çalmıştı.

YARGILANMASI KORONAVİRÜSE DENK GELDİ

Bu olay 2012’de yaşansa da ABD güvenlik güçleri, hacker’ın peşini bırakmadı ve Nikulin 2016’nın son döneminde yakalandı. Ancak Çek Cumhuriyeti'nde tutuklanan hacker’ın ABD’ye teslim edilmesi uluslararası soruna dönüştü ve Rusya’nın itirazları nedeniyle hacker uzun süre ABD’ye getirilemedi. Yaklaşık bir sene sonra ABD’ye teslim edilebilen hacker’ın sorgu aşaması da çok uzun sürdü ve mahkemesi de koronavirüs nedeniyle yarım yıl boyunca ertelenince, yargılanması yeni bitti.

İŞTE HACKER'A VERİLEN CEZANIN DETAYLARI

Mahkemede jüri Nikulin’i suçlu buldu ancak yargıç verilecek cezanın belirlenmesi için sonraki duruşmayı adres gösterdi. Bu da 29 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. Nikulin’in şimdi 10 yıldan uzun bir hapis cezası alması bekleniyor ancak cezanın detayları 29 Eylül’de belli olacak.

Sizce ABD, Nikulin’e tavandan mı ceza verecek? Böylece Nikulin’in başına gelenler, ABD şirketlerine saldırma niyetinde olan diğer hacker’lara bir ibret belgesine dönüştürülebilir mi?