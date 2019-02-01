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Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:54 | Son Güncelleme

Rus işgali sırasında Bitlis’ten ve Muş’un Varto ilçesinden kaçan bir ailenin ve yöre halkının yaşadıklarını anlatan Muhacirler adlı belgeselin çekimleri Bitlis’te devam ediyor.

Rus işgali sırasında Bitlis’ten ve Muş’un Varto ilçesinden kaçan bir ailenin ve yöre halkının yaşadıklarını anlatan Muhacirler adlı belgeselin çekimleri Bitlis’te devam ediyor. Prof. Dr. Halil Değertekin’in ‘Muhacirler’ adlı kitabından yola çıkılarak çekilen belgesel için çalışmalar kış ve bahar aylarında devam edecek.
TRT Belgesel tarafından çekilen belgeselde Van Devlet Tiyatrosundan ve yerel haktan oyuncular bulunuyor. Bitlis’in Rahva bölgesinde başlayan çekimler hem kış hem de bahar ayları olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Yönetmen Nurtaç Erimer, Rus işgali sırasında bölgeden kaçan bir ailenin dramatik öyküsünün çekimlerini yaptıklarını ifade ederek, “1915 yılına ait ‘Muhacirler’ adlı bir belgesel çekiyoruz. Rus işgalinden kaçan Bitlis’ten ve Muş’un Varto ilçesinden çıkan bir ailenin yaşadıklarının arkasında bu yörede yaşanan bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Ama dramatik öğeler taşıdığı için oyuncularla çalışıyoruz. Dönem filminin zorluklarını yaşıyoruz. Bir taraftan da doğa yeterince zorlu. Umarım istediğimiz gibi gerçeği yansıtabiliriz. 100’e yakın bir kadroyla çalışıyoruz. Çoğu arkadaşımız TRT’den. Dışarıdan da arkadaşlarımız var. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz, çünkü dönem filmi. Yöreden insanlar var. O yörenin insanları profesyonel figürasyon olmadıkları için onlarla birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Rus işgalinde evlerini bırakan insanları yollarda çekiyoruz. Üç ay yürümüşler karda kışta. Birde bahar çekimi var bunun. İki sefer 1915’e ait dramatik unsurlar ve günümüz kısmı da var tabi ki. TRT uzun zamandır dramatik işler yapmıyordu. İç yapımlar koordinatörlüğü bununla ilgili iyi bir adım attı. Işıkçısıyla, kameramanıyla ve kostümcüsüyle TRT’den oluşan bir kadroyla çekimlerimizi yapıyoruz. Dışarıdan da arkadaşlarımız var, ama ana kadro TRT’den oluşuyor” dedi.
Prodüktör Cafer Şanal ise Prof. Dr. Halil Değertekin’in ‘Muhacirler’ adlı kitabından yola çıkarak dramatik bir belgesel çekimi yaptıklarını belirtti. Şanal, “Bitlis’e kalabalık bir ekiple geldik. Bitlis Valiliğinden, Bitlis Eren Üniversitesinden, Bitlis halkından ve Kızılay’dan çok büyük destek aldık. Van Devlet Tiyatrosundan ve yerel halktan oyuncularımız var. Bunlarla birlikte belgeselimizi ekrana getirmeye çalışıyoruz. Belgeselimiz bu yılın sonlarında ve 2020 yılının başlarında ekranlarda olacak inşallah” diye konuştu.

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor

Rus işgalinde yaşanan acıları anlatan belgesel Bitlis’te çekiliyor
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