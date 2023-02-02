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Rus kadınların kullandığı istenmeyen tüyleri tamamen geçiren doğal yöntem

02.02.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus kadınlar tüm dünyada güzellikleriyle tanınıyor. Rusların güzelliği sadece genetik özelliklerinden değil yaptıkları bakımlardan da kaynaklanıyor. Pürüzsüz tene oldukça önem veren kadınlar istenmeyen tüylerini geçirmek için evde doğal çözümler arıyor. Rus kadınlar istenmeyen tüylerini geçirmek için oldukça etkili bir yöntem uyguluyorlar.

Rus kadınların kullandığı istenmeyen tüyleri tamamen geçiren doğal yöntem

Vücuttaki ve yüzdeki istenmeyen tüyleri geçirmek için çeşitli yöntemler araştırılıyor. Lazer epilasyona yüklü miktarda para vermek istemeyen ve ağdaya karşı hassasiyeti olan kadınlar tüylerini geçirmek için doğal yöntemler arıyor. Rus kadınlar tüylerinden kurtulmak için doğal yöntemlere başvuruyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEM

Rus kadınlar tüylerini geçirmek için oldukça basit malzemeleri kullanıyor. Her evde bulunan 2 malzeme ile tüylerden tamamen arındıklarını belirtiyorlar.

Malzemeler:

2-3 avuç kuru ceviz kabuğu
1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

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Nasıl Yapılır?

  • Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın.
  • Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun.
  • Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

Nasıl uygulanır?

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  • Bu karışımı uygulamak için öncelikle istenmeyen tüylerinizi almamış olmanız gerekiyor. Kurtulmak istediğiniz bu tüylerin üzerine karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bezden ya da pamuktan yardım alabilirsiniz.
  • Dökülmesini istediğiniz tüm tüylerin üzerine karışımı güzelce yaydıktan sonra 30 dakika bekletin ve ardından duru suyla karışımı cildinizden tamamen arındırın. Bu uygulamayı günde 3 defa, toplam 3 gün yaptığınızda sonuçlarını göreceksiniz.
  • Ancak elbette ilk 3 günlük sürede tüm tüyleriniz dökülmeyecektir. Bu nedenle dilerseniz 1 ay ara verdikten sonra yeniden 3 gün aynı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.
  • Dikkat etmeniz gereken noktalara gelirsek, yapılışında gördüğünüz gibi ceviz küllerini yakarken çok çok dikkatli olmanız büyük önem taşıyor. Kendinize ve çevrenize zarar vermemek adına ceviz kabuklarını açık bir alanda, kontrollü bir şekilde yakmalı, yakarken içine tutuşmasını kolaylaştırmak için kağıt gibi farklı malzemeleri asla karıştırmamalısınız.
  • Aynı şekilde uygularken cildinizde bir yanma, bir kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen karışımı cildinizden tamamen temizlemeli, rahatsızlığınız devam ediyorsa hemen ilgili doktora başvurmalısınız.
  • Unutmayın ki bu karışım, bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi yöntemi değil, yüzlerce yıl önceye dayanan geleneksel bir yöntem. Bu nedenle eğer cilt hassasiyetiniz, herhangi bir alerjiniz ya da başkaca bir cilt rahatsızlığınız varsa bu karışımı asla uygulamamalısınız. Aman diyelim, güzel bir sonuç almak isterken kendinize ciddi bir zarar vermiş olmayın, sağlıktan önemli bir şey olmadığını unutmayın.
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ceviz kadın rus alara güzellik

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