Rus kadınların kullandığı istenmeyen tüyleri tamamen geçiren doğal yöntem! Sadece 2 malzemeyle tüylere elveda

Vücuttaki ve yüzdeki istenmeyen tüyleri geçirmek için çeşitli yöntemler araştırılıyor. Lazer epilasyona yüklü miktarda para vermek istemeyen ve ağdaya karşı hassasiyeti olan kadınlar tüylerini geçirmek için doğal yöntemler arıyor. Rus kadınlar tüylerinden kurtulmak için doğal yöntemlere başvuruyor.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEM

Rus kadınlar tüylerini geçirmek için oldukça basit malzemeleri kullanıyor. Her evde bulunan 2 malzeme ile tüylerden tamamen arındıklarını belirtiyorlar.

Malzemeler:

2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

Nasıl Yapılır?

Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın.

Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun.

Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

Nasıl uygulanır?