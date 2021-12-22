Rus kamyon üreticisi Kamaz'dan ilginç işgücü planı!

Üretimin kalbi olan fabrikalarda işçi açığının ortaya çıkması anormal bir durum değil. Firmalar bu gibi durumlarda yeni işe alımlar yaparlar veya çalışma programını buna göre düzenlerler. Ancak Rusya'nın en büyük kamyon üreticisi Kamaz, görünüşe bakılırsa işgücü açığını hapishanelerdeki mahkumlarla çözmeyi düşünüyor.

KAMAZ'DAN İŞGÜCÜ AÇIĞI İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÇÖZÜM

Reuters'ın haberine göre, Kamaz, işgücü açığını kapatmak için hapishanelerdeki mahkumları çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Kamaz'ın CEO'su Sergei Kogogin verdiği demeçte, "Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından geliştirilen (çalışma) programının nasıl uygulanacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Firma, bir sanayi kenti olan Naberezhnye Chelny'deki üretim tesislerinde 4 bin personel açığıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yetkili isim, yüzde 47'si Rostec'e, yüzde 15'i de Daimler'e ait olan şirketin Özbekistan'dan göçmen işçi getirdiğini ve şimdi ise Rus hapishanelerine bakmayı düşündüğünü söyledi.

SALGIN İLE BAĞLANTILI SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI

Salgınla bağlantılı kısıtlamalar, birçok göçmen işçiyi Rusya'yı terk etmeye zorladı. Bu durum, yetkilileri ve özel şirketleri ise ortaya çıkan işçi açığını kapatmanın yollarını düşünmeye itti.

