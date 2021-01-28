HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rus mahkemesi Navalny'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

Rus mahkemesi Navalny'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

28.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rus mahkemesi Navalny'nin tutukluluğunun devamına karar verdi

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. Mahkeme, Navalny'nin bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.

160 gazetecinin katıldığı Moskova Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Navalny'nin sık sık şaka yaparak iyi görünmeye çalışması dikkat çekti. Navalny'nin 18 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.

"AVUKATLARIMLA KONUŞMAK İÇİN FIRSAT VERİLMEDİ"

Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi. Navalni, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti. Rus polisinin birçok Navalni taraftarının evine gece baskını düzenlediği ve tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi. Haftasonu Rusya’nın 100'den fazla kentinde Navalni’nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda 3 bin 900'den fazla kişi gözaltına alındı.

KARDEŞİ, AVUKATI VE ŞAHSİ DOKTORU DA GÖZALTINDA

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin kardeşi Oleg Navalni, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!

30 ABD helikopteri Dedeağaç’ta!

DSÖ’den İstanbul müjdesi: 53 ülkeye hizmet edecek

DSÖ’den İstanbul müjdesi: 53 ülkeye hizmet edecek

Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantinası bitti

Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantinası bitti

İtalya'da iki hastayı 'ilaçla öldüren' doktor gözaltında

İtalya'da iki hastayı 'ilaçla öldüren' doktor gözaltında

Kötü haber: Bu sefer de fare baskını yaşanabilir!

Bu yıl İngiltere'de fare popülasyonu patlama yapabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.