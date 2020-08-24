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  4. Rus milyarder Bodrum'da! Yatının değeri dudak uçuklattı

Rus milyarder Bodrum'da! Yatının değeri dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Rus milyarder Andrei Skoch, 400 milyon dolar değer biçilen yatı 'Madame Gu' ile Bodrum’a geldi. 'Mavi saray' olarak da adlandırılan mega yat Salih Adası'na demir attı.

Rus milyarder Bodrum'da! Yatının değeri dudak uçuklattı

Rus milyarder Andrei Skoch milyon dolarlık yatı “Madame Gu” ile Yunan adalarını gezdikten sonra Bodrum’a geldi. Mavi saray olarak da bilinen yat, Salih Adası'na demir attı. Milyarder Rus iş adamı Andrei Skoch'un, eşi Elana ile birlikte geldiği öğrenildi.

Önceki gün Yunan adalarını yatlarıyla gezen çift rotasını Bodrum’a çevirdi. Salih Adası'na demir atan çiftin gün boyu su sporları yaptığı görüldü. Jetskiye binen çift denize de girip Bodrum’un serin sularının tadını çıkardı.

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İÇERİSİNDE YOK YOK

400 milyon dolar değer biçilen, 100 metrelik “Madame Gu” isimli yatın içerisinde yok yok. 6 kabinli 18 kişilik yatın içerisi ise adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.

Kaynak: İHA

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