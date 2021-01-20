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  4. Rus modeli Taksim'de gören şaştı kaldı

Rus modeli Taksim'de gören şaştı kaldı

20.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Rus modeli Taksim'de gören şaştı kaldı

Bir markanın katalog çekimi için Taksim Meydanı’nda poz veren Rus model yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve turistler, kırmızı bir gelinlikle meydanda dolaşan modelle bol bol fotoğraf çektirdi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün renkli görüntüler yaşandı. Sıfırın altındaki soğuğa rağmen kırmızı renkli bir gelinlik giyen Rus model meydanda ve İstiklal Caddesi'nde dolaşmaya başladı. Model caddede bulunan bir sokak satıcısının yanına giderek kendisine ikram edilen kestane kebabını yedi.

GÖREN ŞAŞTI KALDI

Onu caddede bu şekilde görenler ise şaşkınlıkla ne olup bittiğini anlamaya çalıştı.

Kadın kırmızılar içerisinde caddede ve meydanda gezmeye devam ederken çok geçmeden işin aslı ortaya çıktı.

Adının Yana olduğu öğrenilen kadının bir giyim firması için modellik yaptığı ve Taksim’de katalog çekimi yaptıkları öğrenildi.

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İLGİ İLE İZLEDİLER

Yana'nın yanındaki ekip tarafından şehrin en işlek ve popüler yerlerinden olan İstiklal Caddesi'nde ve nostaljik tramvay önünde fotoğrafları çekildi.

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Meydandaki vatandaşlar ve turistler de onları büyük ilgi ile izlerken, daha sonra Yana ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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(İHA)

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