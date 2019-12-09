Rus Natalia'nın kedilerinin zehirlenmesine polis soruşturması (ARŞİV)

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da yaşayan Rusya uyruklu Natalia Tsyura'nın villasının bahçesinde baktığı 20 kediden 10'una zehirli ciğer verilmesi, hayvanlardan 2'sinin telef olmasıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Tsyura'nın şikayeti üzerine polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alırken, bazı site sakinleri ile güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurdu.

Rus Natalia Tsyura, kentteki firmada çalışan eşiyle birlikte 6 yıl önce Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkisindeki siteye yerleşti. Tsyura, oturduğu villada sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Tsyura'nın bahçede baktığı 20 kediden 10'unun ağzından pazartesi günü köpük gelmeye başladı. Bunun üzerine Tsyura, kedileri veterinere götürdü. 10 kediden 2'si telef olurken, 8'ine ise tedavi uygulandı. Veterinerin yaptığı incelemede, kedilerin midesinde, ciğerle karıştırılmış zehir tespit edildi.

Natalia Tsyura, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve hayvanları özellikle de kedileri çok sevdiğini belirterek, bahçesinde 20 kediye baktığını söyledi. Tsyura, kedilerin zehirlenmesine çok üzüldüğünü de belirtti.