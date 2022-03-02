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Rus oligark Fridman: Yaptırımlar savaşı durdurmaz

02.03.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın en zengin insanlarından Mikhail Fridman, Londra’da düzenlediği basın toplantısında oligarklara getirilen yaptırımların Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik savaş kararını değiştirmeyeceğini söyledi.

Rus oligark Fridman: Yaptırımlar savaşı durdurmaz

Rusya'nın en zengin insanlarından Mikhail Fridman, Londra'da düzenlediği basın toplantısında oligarklara getirilen yaptırımların Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaş kararını değiştirmeyeceğini söyledi.

Fridman savaşın iki taraf için de trajedi olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kınamayan Fridman, kişilere yönelik açıklamaların kendisi ve çalışanları için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Fridman'dan önce Rus oligark Oleg Deripaska da barış çağrısı yapmıştı.

Bu iki işadamı, Rusya'nın işgalini en net şekilde eleştiren oligarklar oldu.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce Ukrayna'da doğan Fridman, Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa'nın kurucusu, LetterOne adlı yatırım şirketinin sahibi ve Rusya'da petrol ve perakende sektörlerinde büyük bir yatırımcı.

Fridman, varlıklarının bir kısmını dondurmayı ve seyahat yasağını içeren yaptırımların haksız olduğunu ve bunlara karşı yasal mücadele vereceğini söyledi ve ekledi:

"Ebeveynlerim bana hep 'Yahudi olduğun için bu işi yapamazsın, şu üniversiteye giremezsin' derdi.

"Şimdi de Batı'da Rus olduğum için benzer bir muameleyle karşılaşıyorum."

'Hassas bir konu'

Avrupa Birliği Pazartesi günü Londra'da yaşayan Fridman ve partneri Pyotr Aven'e yaptırım kararı almıştı.

AB Fridman'ı "Putin'in yakın çevresinden önemli bir finansör" olarak nitelemişti.

Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söyleyen Fridman, Vladimir Putin'in kararlarını kınayıp kınamayacağı konusundaki bir soruya ise "Lütfen beni yorum yapmaya zorlamayın. Bu sadece benim için değil, iş arkadaşlarım ve çalışanlarım için de riskli" diye yanıt verdi.

Ukrayna, Rusya ve İngiltere'de on binlerce çalışanı olduğunu söyleyen Fridman "Bu çok hassas bir konu. Onlarca iş ortağımız var ve onları riske atmamak benim hakkım" dedi.

Analiz: Faysal Islam, BBC Ekonomi Editörü

Rus milyarder oligarklar genelde basın toplantısı düzenlemez.

Mikhail Fridman'ın kendisini savunmak için bir konuşma yapması, Batı'daki bazı çevrelerde Rusya'ya yönelik finansal adımların sonuç verdiği şeklinde yorumlanıyor.

Ukrayna'da doğmuş Fridman, yaptırımların Rus ekonomisine büyük etkisi olduğunu söyleyip savaşın sonlanması çağrısında bulunsa da Putin'in kararları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söylüyor.

Fridman yaptırımların ardından çok sayıda Rus vatandaşının bankalardan parasını çekip, dövize çevirip yastık altına atacağını belirtiyor.

Öte yandan AB'nin kendisine haksızlık yaptığını savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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