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Rus oligarka ait yatta Faberge yumurtası bulundu! Milyonlarca dolar değerinde

21.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin el koyduğu Rus oligarka ait süper yatın içerisinde paha biçilemeyen Faberge yumurtalarından bulunduğu açıklandı. Milyonlarca dolar değerindeki Faberge yumurtasıyla ilgili açıklamayı ise ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptı. Rus çarlık döneminden kalan yumurtanın dünyadaki son bir kaç örneğinden biri olduğu belirtildi.

Rus oligarka ait yatta Faberge yumurtası bulundu! Milyonlarca dolar değerinde

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle el koyduğu Rus oligarkın yatından Faberge yumurtası çıkması ABD basınında gündem oldu.ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aspen kentinde bir güvenlik forumuna katılan ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Rus oligarklara karşı sürdürdükleri operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.

DÜNYADA KALAN BİRKAÇ YUMURTADAN BİRİ

Bir Rus oligarka ait süper yata yaptıkları operasyonla ilgili ayrıntıları aktaran Monaco, "En ilginç kısım olan yatlara gelelim. Bu yatların birinde bir Fabrege yumurtası bulduk. Bu nedenle durum ilginç hale geliyor" ifadelerini kullandı. El konulan yatla ilgili fazla detay vermeyen Monaco, Rus oligarka ait yatın geçtiğimiz ay Fiji'den ayrılarak San Diego'ya demir attığını ifade etti.
Monaco, eğer yumurtanın gerçek olduğu ortaya çıkarsa, dünyada kalan birkaç yumurtadan biri olduğu anlamına geldiği ve milyonlarca dolar değerinde olacağını belirtti.

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ÇARLIK DÖNEMİNDE 50 ADET ÜRETİLDİ

Rus Çarı 3. Alexandr’ın eşi İmparatoriçeye Paskalya Bayramı’nda hediye edilmek üzere tasarlanan ancak gelenek halini alan Faberge yumurtaları günümüze kadar ulaşıp lüks ve ihtişam göstergesi haline geldi. Romanov hanedanlığında gelenek haline gelen Faberge yumurtalarından 50 adet üretildiği fakat günümüzde bazılarının bulunmadığı biliyor.

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Öte yandan ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Rus oligark Süleyman Kerimov'a ait 300 milyon dolarlık Amadea isimli 107 metrelik lüks yata 5 Mayıs’ta Fiji’nin Lautoka kentinde ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine ve Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) desteği ile Fiji kolluk kuvvetleri tarafından el konulmuştu. Söz konusu Faberge yumurtasının Kerimov’a ait yatta bulunduğu tahmin ediliyor. (İHA)

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