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Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev, aynı gün ailelerini öldürüp intihar etti

22.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligarkların şüpheli ölümleri sürüyor. İspanya'nın Girona şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Sergey Protosenya, kızı ve eşiyle birlikte ölü bulundu. Eski Kremlin ve Gazprombank yöneticisi milyarder Vladislav Avayev de Moskova'daki evinde hamile eşi ve kızıyla birlikte ölü bulunmuştu. Protosenya ve Avayev'in 20 Nisan'da ilk önce aile üyelerini öldürüp ardından intihar ettikleri bildirildi

Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev, aynı gün ailelerini öldürüp intihar etti

İspanyol basınında yer alan haberde, iki Rus oligarkın, aynı gün önce aile üyelerini öldürüp daha sonra intihar etmelerinin araştırıldığı kaydedildi.

İSPANYA'DAKİ EVİNDE AİLESİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Polis kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgilerde, Girona'nın Lloret de Mar yerleşim yerinde 20 Nisan'da yaşayan olayda, Novatek adlı doğal gaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya'nın evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirtildi.

Polisin, Protosenya'nın Fransa'da yaşayan oğlunun ailesinden haber alamayınca Girona'daki eve gelip içeride cesetleri görmesinin ardından ettiği telefonla olay yerine geldiği aktarıldı.

Haber ilk, aile içi şiddet olarak verilse de aynı tarihte bu kez Moskova'da yaşayan bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev'in de eşi ve küçük kızını öldürerek intihar ettiğinin duyurulmasıyla başka şüpheler yarattı.
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İspanyol basını, polisin Girona'da yaşanan olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
İspanya Rusya
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