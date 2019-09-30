HABER

Rus ordusu Baltık Denizi’nde geniş çaplı tatbikat başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Rusya deniz kuvvetleri Baltık Denizi’nde büyük bir tatbikat başladı.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri, Rusya ile NATO güçleri arasında tansiyonun yüksek olduğu Baltık Denizi’nde geniş çaplı tatbikata başladı.

Rusya deniz kuvvetleri Baltık Denizi’nde büyük bir tatbikat başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Deniz Kuvvetleri, Rusya ile NATO güçleri arasında tansiyonun yüksek olduğu Baltık Denizi’nde geniş çaplı tatbikata başladı. Tatbikatta gemilerden topçu atışları gerçekleşirken diğer taraftan savaş gemileri havadan gelen saldırılara karşı savunma hattı oluşturarak hava saldırılarını ortadan kaldırdı. Gerçekleşen tatbikatta denizaltılar, savaş uçakları, savaş gemileri ve hücum botları kullanılırken tatbikatta çok sayıda Rus askeri görev yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi’nde gerçekleşen tatbikatı Büyük Deniz Tatbikatı’nın bir parçası olarak duyururken tatbikatın ne zaman tamamlanacağı ile ilgili bilgi vermezken, kaç asker ve askeri aracın tatbikatta yer aldığını belirtmedi.

Rusya’nın Roket Gemisi Karadeniz’e indi
Denizde tatbikatlarına devam eden Rusya, diğer taraftan filolarına yeni savaş araçları katmaya devam ediyor. Rusya’nın Buyan-M roket gemisi projesinin sekizinci gemisi İnguşetya limanından Ağustos ayında çıkarılarak Volga nehri üzerinden Karadeniz’e sevk edildi. Rusya Donanması’nın Karadeniz filosuna katılan roket gemisinin Karadeniz üzerindeki testlerine başlandı. Üstün silah sistemleriyle donatılan roket gemisinde Caliber-NK evrensel füze sistemlerinin yanı sıra füze, sabotaj önleyici, uçaksavar ile geliştirildi.

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Avcılar'da çadırda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Avcılar'da çadırda çıkan yangın gecekondulara sıçradı 
Beykent Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dediBeykent Üniversitesi yeni akademik yıla merhaba dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde Halit Ayar'ı öldüren iki kişi hakkında istenen cezalar belli oldu

Halit Ayar cinayetinde yeni gelişme!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi! Hayatını kaybedenler var

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerle ilgili Vali'den açıklama

Okulları hasar gören öğrenciler ne yapacak?

Son dakika: Eylem yapmak üzere Türkiye'ye girmeye çalışan iki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.