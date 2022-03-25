Rus ordusundan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ağır bombardıman!

Rusya-Ukrayna savaşında sıcak bölgeden tedirgin edici haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

Rus ordusunun bir yakıt deposunu vurduğu öne sürülürken, saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

KARADENİZ'DEN FÜZE FIRLATTILAR

Diğer yandan ise Karadeniz’de bulunan Rusya donanmasına ait savaş gemileri Ukrayna’ya füze fırlatırken görüntülendi. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Sivastopol açıklarında bulunan gemilerin füzeleri ateşlediği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Öte yandan Ukrayna Donanması sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve Berdyans limanında Orsk isimli Rus savaş gemisinin imha edildiğini duyurmuştu.

