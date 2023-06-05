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  4. Rus saldırısında bacağını kaybetmişti... 7 yaşındaki çocuk cimnastik yarışmasını kazandı

Rus saldırısında bacağını kaybetmişti... 7 yaşındaki çocuk cimnastik yarışmasını kazandı

05.06.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene Rusya tarafından Ukrayna'nın Odesa bölgesine düzenlenen saldırı sonucunda bacağını kaybeden 7 yaşındaki Olensandra Paskal, cimnastik yarışmasını kazandı.

Rus saldırısında bacağını kaybetmişti... 7 yaşındaki çocuk cimnastik yarışmasını kazandı

7 yaşındaki Olaksandra Paskal geçen seneki Rus saldırısı sonucunda bacağını kaybetmişti. Olay sonrası Paskal'a annesiyle birlikte gittiği Avusturya'da biyonik protez takıldı. Bu sene ise Ukrayna'nın Çornomorsk şehrinde düzenlenen ritmik cimnastik yarışmasına katılan Oleksandra, yarışmada birinci olarak büyük bir başarıya ulaştı.

BİYONİK BACAK PROTEZİ SONRASI İLK MÜSABAKASIYDI

Ampute kalmadan önce cimnastikle ilgilenen Paskal, ameliyat ve rehabilitasyondan sonraki ilk mücadelede başarıya ulaştı.

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Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen sene Rusya’nın Odesa’ya saldırısı sonucu bacağını kaybeden Oleksandra Paskal’ın cimnastik yarışmasını kazandığını duyurdu. Dzheppar, “Geçen yıl Rusya'nın Odesa'yı bombalaması sonucu bacağını kaybeden Oleksandra Paskal, cimnastik yarışmasını kazandı. Oleksandra yaşadığı travmayı güce dönüştürdü. Başarılı bir rehabilitasyon geçirdi ve protez takıldıktan sonra cimnastiğe geri döndü. Onun örneği hepimize her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ampute

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