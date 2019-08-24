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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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