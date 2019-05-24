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Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 10.30 sıralarında  Rus askeri römorkörü Rescue SB 739 ile birlikte Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 1 saat 15 dakika sonra Arnavutköy Sahil önlerine ulaşan anti -sabotaj gemisini askeri römorkörün çektiği görüldü.

Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) RUSYA'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 10.30 sıralarında Rus askeri römorkörü Rescue SB 739 ile birlikte Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. 1 saat 15 dakika sonra Arnavutköy Sahil önlerine ulaşan anti -sabotaj gemisini askeri römorkörün çektiği görüldü.

İki Rus gemisine sahil güvenlik botu da boğaz geçişi sırasından eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denizine açıldı.

(FOTOĞRAF)

Rus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi çekilerek Boğaz'dan geçti

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