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  4. Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

GÜVERTEDEKİ ASKERLER DİKKAT ÇEKTİ

Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Geminin güvertesindeki can yelekli askerler, dikkat çekti.

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