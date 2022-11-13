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Rus turistler bu havuzdan çıkmıyor! 'Havuzun farklı hikayeleri var, şifa buluyorlar'

13.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve aynı zamanda ‘Beyaz Cennet’ olarak da bilinen Pamukkale'de Antik Kleopatra Havuzu, turistlerin akınına uğruyor. Rehber Giedre Turan, ''Burayla ilgili farklı hikayeler duydum, müşterilerim de aynı şekilde anlattı. Şifa bulduklarını ve bazı ağrılarının geçtiğini duydum, vatandaşlar inanarak giriyor. Sürekli burası kalabalık ve her noktadan insanlar var. Genellikle Ruslarla karşılıyorum'' açıklamalarında bulundu.

Rus turistler bu havuzdan çıkmıyor! 'Havuzun farklı hikayeleri var, şifa buluyorlar'

Beyaz Cennet Pamukkale’nin yanı başında bulunan Antik Kleopatra Havuzu, romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanan turistlerin akınına uğruyor. Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı. 3 ayrı kaynaktan beslenen, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bakımından oldukça zengin olan antik havuz, yüzmenin keyfini çıkaran turistlerin gözdesi oldu. Havuzun içinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler, şifalı sıcak suyun içinde uzun süre kalıyor. Deprem sonrası oluşan ve içinde tarihi sütun başlıkları ilginç görünüme sahip olan, ‘Kleopatra’nın güzellik havuzu’ olarak da bilinen havuz, her ülkeden misafirlerini ağırlıyor.

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“GENELLİKLE RUSLARLA KARŞILIYORUM”

Turistlerin havuzun şifa dağıttığına inandığını söyleyen rehber Giedre Turan, “Burası çok güzel bir yer, her sene buraya çok fazla turist geliyor. Ben rehber olduğum için her hafta buradayım. Sürekli burası kalabalık ve her noktadan insanlar var. Çok değişik bir yer ve herkesin hoşuna gidiyor. Burayla ilgili farklı hikayeler duydum, müşterilerim de aynı şekilde anlattı. Şifa bulduklarını ve bazı ağrılarının geçtiğini duydum, vatandaşlar inanarak giriyor. Genellikle Ruslarla karşılıyorum ve Kleopatra Havuzunda farklı ırklardan insanlar da karşımıza çıkıyor. Ben bugün mesela Litvanyalı turistleri getirdim” dedi.

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“İLK YURT DIŞI SEYAHATİMİZİ PAMUKKALE’YE YAPTIK”

Yurt dışına ilk defa çıktıklarını ve Türkiye’yi tercih ettiklerini belirten Mateuez Mocarski ve Elizbieta Szadkowska çifti, “Burada her şey yolunda ve hava çok güzel. Daha önceden kız arkadaşlarımız buraya gelmiş ve çok beğenmişlerdi, biz de onların tavsiyesi üzerine buraya geldik. Buranın bu kadar yoğun olmasını beklemezdim. Türkiye çok güzel bir ülke, Polonya’ya göre havası çok farklı ve çok da güzel. İlk defa yurt dışına çıktık ve bunu burada değerlendirmek oldukça güzel. Havuzu da çok beğendik, bu kadar sıcak olacağını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale kleopatra plajı

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