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Rus turistler Demre'ye akın ediyor! Kış ortasında denize girdiler

09.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Rus turistler Demre'ye akın ediyor! Kış ortasında denize girdiler

Antalya Demre'de bulunan dünyaca ünlü tarih ve doğa cenneti Kekova, kış ortasında Rus turistlerin akınına uğruyor. Rus turistler, kendi ülkelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken, Demre'de denize giriyor.

Demre'ye bugünlerde yoğun biçimde gelen Rus turistler, önce ilçe merkezindeki kendileri için kutsal sayılan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni geziyor. Ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkan turistler, Kekova'nın eşsiz güzelliklerini izliyor. Önce Batık Kenti, yat üstünde gezen turistler, doğanın ve tarihi kalıntıların fotoğraf ve videosunu çekiyor. Ardından yat bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin önünden geçiyor. Turistler burada da bir kartal yuvasını andıran Kaleköy'ün gizemini ve güzelliğini izliyor. Yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda yüzme molası veriyor. Yüzme molasında ülkelerinde hava sıcaklığının eksi 20 derece olan turistler, 20 derece hava ve su sıcaklığını görünce kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıyor. Bazı turistler, yatın üstünden denize atlayarak heyecanın doruğuna ulaşıyor. Yüzme molasının ardından tekrar yata binen turistlerin Kekova turu, Çayağzı Limanı'nda sona eriyor.

'TÜRKİYE KALBİMİZİ ISITTI'

Kış ortasında denize giren Rus Alexsey Kavaby, "Moskova'dan geldim. Moskova'da her yer karlı ve buz gibi bir hava vardı. Buz gibi bir havadan bu sıcak havaya gelmek, kış ortasında denize girmek, bu güzel havada yüzmek harika bir duygu. Türkiye kalbimizi ısıttı. Kekova'nın güzelliği bizi, bizden aldı. Yine geleceğiz" dedi.

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'KEKOVA HARİKA BİR YER'

Denize girenlerden Rus İrina Lozuk ise, "Moskova'dan geldim. Şu anda Moskova'da hava sıcaklığı eksi 20 derece. Kekova'da 20 derece. Buraya gelmek çok güzel bir gün yaşattı bize. İyi ki bu tura katılmışım. Su çok güzeldi. Bu mevsimde denize girmek bir hayal bizim için. Kekova harika bir yer. İlk kez geldim. Ama bu son olmayacak. Türkiye'ye yine geleceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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