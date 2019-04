Rus turistlere, festival havasında karşılama

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalya Airport ile Rixos Hotels iş birliğiyle tatil için Antalya'ya gelen Rus turistler için 2. Dış Hatlar Terminali'nde, festival havasında karşılama etkinliği yapıldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, yüksek turizm sezonunun bugün itibarıyla açıldığını, 24 saat içinde 35 bin Rus turistin Antalya'ya geleceğini kaydetti.

Antalya'da, Rixos Hotels Grubu ile Fraport TAV Antalya Airport yönetimlerinin iş birliğiyle 2. Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen turist karşılama töreni, festival havasında gerçekleşti. Turistler, Rixos Hotels Grubu ile The Land of Legends'in rengarenk kostümlü animasyon ekiplerinin dans şovlarıyla karşılandı. Yolcu çıkış kapısı önünde müzik ve dans eşliğinde karşılanan turistlere, içecek ikram edildi. Festival alanını andıran manzarayı gören Rus turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimileri, müziğin ritmine ayak uydurup, dans ederken, kimileri de animatörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

6 DAKİKADA 1 UÇAK İNECEK

Fraport TAV Antalya Havalimanı Eş Genel Müdürü Deniz Varol, yüksek turizm sezonunun bugün itibarıyla açıldığını, 24 saat içinde 250 uçağın Antalya Havalimanı'na ineceğini söyledi. Bunun da her 6 dakikada 1 uçak anlamına geldiğini belirten Varol, "30 Nisan günü yaklaşık 35 bin Rus yolcu Antalya Havalimanı'ndan giriş yapacak. Yoğun bir 24 saat, diyebiliriz. '747' diye adlandırdığımız büyük gövdeli 2 katlı uçakların da indiğini gördüm. Buna çok sevindim. 2018 bir rekor yılıydı. Antalya Havalimanı olarak 4,5 milyon Rus turisti ağırladık. Biz bunun daha artmasını istiyoruz" diye konuştu.

2018 ile 2019 yılının ilk 3 aylık dönemini kıyasladıklarında yüzde 50'ye varan Rus turist artışı gözlemlediklerini anlatan Varol, "Rus yolcular, Antalya Havalimanı için ana yolcu grubu olarak nitelendirdiğimiz turist grubu. Her adım, her pazarlama, her tanıtım çok önemli. Buradaki etkinlik de bu pazarlama ve tanıtımlara katkı sunuyor. Sezonun bu coşkuyla geçmesini istiyoruz" dedi.

RUS PAZARINDA YÜZDE 12'LİK ARTIŞ

Etkinliğe katılan Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur ise yılın ilk 3 ayında özellikle Rusya pazarında yüzde 12'lik artış olduğunu söyledi. Bu artışın memnuniyet verici olduğunu belirten Billur, "Bağımsız Ülkeler Topluluğu'nda özellikle Rusya'da bu günden itibaren bayram var. Bu da yüksek sezonumuzu açtığımızı gösteriyor. Burada sadece kendi misafirlerimizi değil Antalya'ya gelen tüm misafirleri karşılıyoruz. Festival havasında karşılama düzenledik" diye konuştu.