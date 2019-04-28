Rus, Türk ve Avrupalı çocuklar festivalde buluştu

Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı programı kapsamında Antalya'da, "Dostluk ve barış çocuklardan başlar" sloganıyla Güneş Çocukları Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlendi.

Rus Sanat ve Kültür Derneği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen 260 çocuk, resim, dans ve vokal kategorilerinde yeteneklerini sergiledi.

Rus Sanat Derneği Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya hükümetleri arasında 2019 yılının Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini söyledi.

Bu doğrultuda iki ülke arasında kültür ve sanat etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Balcı, Türkiye'de yaşayan Ruslar olarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çocuk ve Gençlik Festivali'nde Türkiye'den, Rusya'dan ve Avrupa ülkelerinden çocukları bir araya getirdiklerini dile getiren Balcı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 1 Haziran Rusya Çocuk günü etkinliklerini bir arada kutluyoruz. 'Dostluk ve barış çocuklardan başlar' sloganıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklar arasında nasıl dostluk kurarsak, geleceğimiz de o kadar güzel olacak." diye konuştu.

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu söyleyen Balcı, böye bir kentte yaşamaktan dolayı da mutlu olduklarını belirtti.

Etkinlikte çocukların şarkı söyleyip, dans edeceklerini, kendi yeteneklerini göstereceklerini anlatan Balcı, jüri üyeleri tarafından da çocukların değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

