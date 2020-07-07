Rus uzay ajansı çalışanı 'vatana ihanet' suçlamasıyla tutuklandı

Interfax ajansına konuşan bir FSB kaynağı, Safronov'un FSB tarafından bir yıl önce ifadeye çağrıldığını fakat o dönemde hangi şüphe ile ifadeye çağrıldığının bilinmediğini söyledi.

FSB'nin açıklamasında "Askeri-teknik işbirliği, savunma ve Rusya Federasyonu'nun güvenliği gibi konularda bilgi topladı ve gizli bilgiler iletti" dedi.

BBC'ye konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bildiğimiz kadarıyla bunun, Safronov'un eski gazetecilik faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı yok" dedi.

Roskosmos eski gazeteci Safronov'un tutuklanmasının, kurumlarındaki işiyle ilişkili olmadığını belirtti. Safronov bu görevinden önce ekonomi gazeteleri Kommersant ve Vedomosti'de savunma muhabirliği yapıyordu.

Haber ajansı Ria'nın aktardığına göre, istihbarat kurumu FSB, Safronov'un adı belirtilmeyen bir NATO ülkesi adına istihbarat toplandığını düşünüyor.

Analiz: Sarah Rainsford, BBC Moskova muhabiri

Kommersant gazetesi vatana ihanet suçlamasının "absürt" olduğunu ve Safronov'un yurtsever bir kişi olduğunu belirtiyor.

Arkadaşları ve iş arkadaşları şeffaf ve adil bir soruşturma talep ediyor.

Fakat bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmek çok zor.

Casusluk dosyalarında bilgi edinmek hiç kolay deği ve yargılamalar genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleşiyor.

Savunma avukatlarının en önemli kanıtlarını paylaşması bile yasak.

FSB neyin devlet sırrı sayılacağını belirlemek için kendi uzmanını atıyor ve bu kişinin kararına itiraz etmek mümkün olmuyor.

Bu duruşmaya yoğun bir ilgi olması bekleniyor. Ivan Safronov Moskova'daki gazeteci çevrelerinde iyi bilinen biri.

Genellikle hassas askeri konularda yazan biri olarak arkadaşları tarafından dürüst ve profesyonel biri olarak tarif ediliyor.

Tutuklanması da bu çevrelerde şaşkınlık ve korkuya neden oldu.

Haziran 2019'da Kommersant gazetesine, devlet sırlarını ifşa etme iddiasıyla dava açıldı.

Davaya konu olan bilgiler, Safronov'un da yazarları arasında bulunduğu ve Rusya'nın Mısır'a SU-35 savaş uçağı satışıyla ilgili bir haberdeydi.