Rus uzman koronavirüsün tuhaf özelliklerini anlattı

Rus uzman koronavirüsün Rus uzman Vladimir Nikiforov, koronavirüs enfeksiyonunun tuhaf bir seyir gösterdiğini, röntgenle değil sadece bilgisayarlı tomografi yardımıyla görüntülenebildiğini söyledi. Nikiforov’a göre, kendini iyi hissettiğini söyleyen bir hastanın ciğerlerinde yoğun bakıma alınmasını gerektiren sonuçlarla karşılaşılabiliyor.

Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) İleri Eğitim Enstütüsü Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Vladimir Nikiforov, Rossiya-1 televizyonunda yaptığı açıklamada koronavirüs enfeksiyonunun sıradan epidemiyoloji düzenine göre ilerlemediğini ve tuhaf bir seyir gösterdiğini ifade etti.

Nikiforov, “Nedense klasik epidemiyoloji düzenini, SARS’ın klasik patogenezini (organizmada meydana gelen değişiklikler bütünü) izlemiyor. Akciğerlerdeki ve hastanın sağlığındaki birbirine uyumsuz değişiklikler kesinlikle anlaşılmaz” dedi.

Nikiforov’a göre, kendini iyi hisseden birinin ciğerleri üzerinde bilgisayarlı tomografi yapıldığında, söz konusu kişinin yoğun bakımda olmasını gerektiren sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Bir süre aynı tablo görülebilirken bunun akabinde ‘feci bir çöküş’ gelebiliyor. Öte yandan koronavirüs enfeksiyonu röntgenle de görüntülenemiyor.

