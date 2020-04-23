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Rus uzmanlar helyumla Kovid-19 tedavisi üzerinde çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Moskova Nikolay Sklifosovskiy Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için helyum kullanılan yeni bir yöntemin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Rus uzmanlar helyumla Kovid-19 tedavisi üzerinde çalışıyor

Moskova Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Nikolay Sklifosovskiy Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'ndeki uzmanlar, helyumun Kovid-19 tedavisindeki etkisini görmek için yeni bir yöntemi test etmeye başladı.

"Helyumun akut akciğer hastalıklarının tedavisindeki etkinliği, bu gazın kendine has özelliğine dayanıyor. Helyum, kandaki gaz bileşimini normalleştirip asit-baz dengesini yeniden sağlıyor" denen açıklamada, helyumun oksijen açlığını önleyebileceği ve böylece Kovid-19'la bağlantılı komplikasyonların erken önlenmesini sağlayabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre henüz test aşamasında olan bu tedavi yönteminde hasta, 15 dakika boyunca özel bir aparat yardımıyla 92 dereceye kadar ısıtılmış helyum oksit soluyor. Bu sırada akciğerlerdeki kan akışının artması sayesinde alveoler membran üzerinden oksijen difüzyonunda iyileşme görülüyor, solunum yollarının direnci azalıyor ve düz kaslar zayıflıyor.

Bu sıcaklıkta virüsün aktifliğinin azalabileceğini düşünen Rus uzmanlar, hastanın bu sıcaklıktan etkilenmeyeceğini belirterek tedaviyi saunada zaman geçirmeye benzetiyor.

Henüz test aşamasındaki bu tedavi yönteminin ABD ve Fransa dahil 10 ülkede ilgiyle karşılandığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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