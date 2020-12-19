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Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

19.12.2020 11:48 | Son Güncelleme:
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Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

Antalya'nın Demre ilçesine gelen Ukraynalı ve Rus turistler yatla tura çıktıkları Kekova'da, aralık ayında denize girmenin ayrıcalığını yaşadı.

Demre'ye günübirlik turla gelen Ukraynalı ve Rus turistler, önce kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Öğle yemeğinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan, yatla Kekova turuna çıkan turistler, pırıl pırıl ve yazı aratmayan bir havada önce Batık Kenti gezdi. Batık Kent'te, yatın içindeki aynadan suyun içindeki tarihi gözlemleyen turistler ardından yatla, Simena Antik Kenti'ni bugünkü adıyla Kaleköy'ün gördü. Batık Kent ve Simena Antik Kenti'nden bol bol fotoğraf ve video çektikten sonra yatın önünde, gruplar halinde fotoğraf çektiren turistler az da olsa denizde yol alan irili ufaklı yatları izledi. Turistler zaman zaman da rehberleri Bayram Coşkun'un söylediği şarkılara eşlik etti.

Tur kapsamında turistlerin bulunduğu yat, doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda mola verdi. Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğunu gören turistlerin bir bölümü yüzmeye karar verdi. Rus ve Ukraynalı turistler, yatın üstünden denize atlayıp yaklaşık yarım saat suyun tadını çıkardı. Kendi ülkelerinde gündüz bile hava sıcaklığı sıfırın altında olan turistler Kekova'da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yüzme molasının ardından yata binen turistler, turu Çayağzı Limanı'nda tamamladı. Bunun yanında Kekova'da bazı tatilciler de jet ski yaptı. Bazı küçük teknelerin tura çıkarak gezdiği görüldü. Dünya cenneti, tarihin, doğanın ve denizin içi içe olduğu Kekova'da yazdan kalma bir gün yaşandı.

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'BİZDEKİ YAZ MEVSİMİ GİBİ'

Ukraynalı Valentina Zureva, "Ukrayna'dan gelirken hava sıcaklığı gündüz bile eksi derecedeydi. Çok soğuktu. Bu mevsimde denize gireceğimi hayal bile etmiyordum. Bugün denize girdim. Benim için inanılmaz bir duygu. Deniz çok güzeldi. Hava ise bizdeki yaz mevsimi gibi. Kalın giysilerle geldim. Şimdi terliyorum. İlk kez geldiğim Kekova'da ve Türkiye'de büyülendim. İnanın çok mutluyum. Yine geleceğim" dedi.

'TAM BİR RÜYA'

Ukraynalı Varvara Kudinova, "Türkiye'ye ve Kekova'ya ikinci kez geldim. Bu ikinci gelişim kızım için. İlk kez yaz mevsiminde gelmiştim. Bu kez kızıma Antalya'yı ve Kekova'yı göstermek için geldim. İyi ki bu mevsimde gelmişim. Aralık ayında, kış mevsiminde denize girmek, bir Ukraynalı için tam bir rüya. Kızımla birlikte o rüyayı yaşadık. Bu mevsimde deniz çok güzeldi. Türkiye'ye son gelişim olmayacak. Önümüzdeki yıl daha çok arkadaşımla yine Türkiye'ye geleceğiz" diye konuştu.

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(DHA)

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