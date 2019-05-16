Rus yapımı yangın söndürme helikopteri Marmaris'te

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te orman yangınlarıyla mücadele için Rus yapımı Kamov Ka-32 tipi helikopter konuşlandırıldı. Helikoterde 5 personelin görev yapacağı bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınları ile mücadele kapsamında sezonunun ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris ilçesinde göreve başladı. Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla'da havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski de arttı. Bu anlamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki bölgeye gelerek göreve başladı. Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde konuşlanacak olan Rus yapımı Kamov Ka-32 tipi helikopterin mürettebatı 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve Orman Genel Müdürlüğü adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor. Marmaris'teki görevi öncesi Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün Ula'daki helikopter pistine inen yangın söndürme helikopteri ve personeli gerekli son işlemlerini yaptıktan sonra 16 Mayıs itibariyle resmen göreve başlamış oldu."

Açıkmada, Fethiye ve Milas'ta konuşlanacak olan helikopterlerin de haziran ayı itibariyle görevlerine başlayacağı bildirildi.

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