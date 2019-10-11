Ruslar'dan ABD'li Senatör Graham'a "Hulusi Akar" şakası

WASHINGTON (AA) - Rus telefon şakacılarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı.

Graham'ın telefonda YPG/PKK'ya ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan Graham'ın, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kaydında göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham'ın ofisini Bakan Akar'ın ismini kullanarak aradılar.

13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, "Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum." diyor.

Bir önceki gün ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştüğünü ifade eden şakacı, iki ülke arasında ortak bir nokta bulmak gerektiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini müzakereci olarak belirlediğini ifade ediyor.