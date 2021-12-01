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Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı

01.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesine usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Kıyıköy Belediye Başkanı tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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BELEDİYE BAŞKANI SEVİNÇ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı.

Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor. (İHA)

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Kırklareli
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