Rüşvetten tutuklanan müteahhide tahliye

Samsun’da rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. olayıyla ilgili tutuklanan müteahhit tahliye oldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. ile müteahhit Y.T. tutuklanmıştı. Müteahhidin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla bugün tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi’nden Samsun Adliyesi’ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Y.T.’nin Sulh Ceza Hakimliği’nce tahliyesine karar verildi.

