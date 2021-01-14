HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rüşvetten tutuklanan müteahhide tahliye

Rüşvetten tutuklanan müteahhide tahliye

14.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.

Samsun’da rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. olayıyla ilgili tutuklanan müteahhit tahliye oldu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. ile müteahhit Y.T. tutuklanmıştı. Müteahhidin avukatı Ata Giritli, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na müvekkilinin yeniden ifadesinin alınması için başvuruda bulundu. Savcının talimatıyla bugün tutuklu bulunduğu Samsun Kapalı Cezaevi’nden Samsun Adliyesi’ne getirilen müteahhit Y.T., savcıya ifade verdikten sonra tahliye talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Y.T.’nin Sulh Ceza Hakimliği’nce tahliyesine karar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Veterinere tecavüz olayında yeni gelişmeVeterinere tecavüz olayında yeni gelişme
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

En Çok Okunan Haberler

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Çıplak poza tepki yağınca... Takipçisine yanıtı olay oldu

Çıplak poza tepki yağınca... Takipçisine yanıtı olay oldu

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! İkinci dava açıldı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış

AK Parti'den, EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! Sinir krizi geçirdi

Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Aşı olanların imzaladığı "Aşı onam formu" nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.