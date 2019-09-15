Rusya, ABD-Taliban görüşmelerinin sürmesinden yana

Bölge ülkelerini de dahil ederek Afganistan yönetimi ile Taliban arasında barış görüşmelerini organize eden Rusya, ABD'nin kararı sonrası Taliban'ın adresi oldu. Moskova yönetimi, organize edilen bu toplantılara ABD'nin de dahil olması için çaba göstermişti.

Rusya'nın bu müzakerelerin öldüğü değil askıya alındığı yönünde açıklama yaparak "yapıcı" mesaj vermesi üzerine Taliban, Moskova ile hemen temasa geçti.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Taliban arasında yapılan barış müzakerelerinin askıya almasının ardından müzakerelerin süreceğine dair umudunu koruyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığından TASS haber ajansına yapılan açıklamada, görüşme teyit edilerek "Rus tarafı ABD ile Taliban arasındaki müzakerelerin sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Taliban ise Washington ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Trump, kısa süre önce bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırı nedeniyle Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Trump, ABD ile Taliban arasında yapılan ve dün askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak değerlendirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, yaptığı açıklamada, müzakerelerin durdurulmasını üzüntü ile karşıladıklarını belirterek "Biz, barış müzakerelerinin öldüğünü değil, sadece askıya alındığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Önceki hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.