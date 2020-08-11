Rusya aşıyı buldu mu? Korona aşısı bulundu mu? Rusya aşı müjdesini Putin verdi!

Tüm dünya uzun süredir koronavirüs aşısı müjdesini bekliyordu. Rusya aşı haberleri tüm dünyanın heyecanlanmasına neden oldu. Müjdeli haber; dünyada “Rusya aşıyı bulmuş” şeklinde yankı buldu. Putin, kızına da yapıldığını ve yakın zamanda üretime başlanacağını bildirdi. Rusya aşıyı buldu haberlerinin ardından Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, gerçekten korona aşısı bulundu mu?

Rusya aşıyı buldu mu?

Uzun süredir dünya genelinde en fazla sorulan sorulardan bir tanesi corona aşısı bulundu mu sorusuydu. Hatta koronavirüs aşısını hangi ülke bulacak şeklinde tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak tüm dünyayı kasıp kavuran ve yalnızca sağlık sistemini ve insan sağlığını değil, aynı zamanda ekonomiyi de zorlayan koronavirüs aşısı bulundu mu noktasında önemli bir haber geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vladimir Putin, Rusya aşı tescillendi haberini dünyaya duyurdu. Putin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Sağlık Bakanlığı, Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Gamaley Epidemiyoloji’nin geliştirdiği korona aşısında son durum aşının tescillendiği yönünde. Yaşanan bu gelişmenin ardından Rusya aşı tescil süreci ile beraber koronavirüs aşısını ilk kez tescil eden ülke konumuna geldi. Korona aşısı Rusya haberlerinin ardından Dünya Sağlık Örgütü de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Korona aşı Rusya süreci ile ilgili olarak yetkililer ile irtibatta olduklarını belirten DSÖ, koronavirüs aşısının ön yeterliliğini sağlayabilmesi noktasında görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Ön yeterlilik ise koronavirüs aşısı ile alakalı tam güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini konularını içeriyor.