Çernobil nükleer santral alanı nerede? Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Son olarak Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarfından önemli bir açıklamada bulunuldu. Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiği duyuruldu. Peki Rusya askeri Çernobil nükleer santral alanımü? Çernobil nükleer santral alanı nerede? Çernobil hangi ülkeye ait? Hangi ülkede? Çernobil nükleer santral alanı ile ilgili bilgiler ve yaşanan son gelişmenin detayları haberimizde.

RUSYA ASKERİ ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL ALANINA GİRDİ Mİ?

Rusya askeri Çernobil nükleer santral alanına girdi. Geniş yankı uyandıran gelişmeyi Ukrayna İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiği belirtildi.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL ALANI NEREDE?

Çernobil Nükleer Santrali, RMBK-1000 tipi 4 nükleer reaktöre sahip bir santraldir. Çernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 130 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

ÇERNOBİL HANGİ ÜLKEYE AİT?

Çernobil, Belarus sınırına oldukça yakındır. Çernobil, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde yer alan Çernobil Nükleer Santrali'nin infilak etmesiyle oluşan Çernobil faciası'ndan dolayı kısmen terk edilmiş bir kenttir.

ÇERNOBİL HANGİ ÜLKEDE?

Çernobil şehri Ukrayna'dadır. Fakat Çernobil faciası sonrası kısmen terk edilmiş bir bölgedir.

Çernobil faciası yaşanmadan önce kent nüsfusu 14.000 iken şu an için bin kişi burada yaşamını sürdürmektedir.

ÇERNOBİL DÜŞTÜ MÜ?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurdu. Zelenskiy, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini anımsattı.

