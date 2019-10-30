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Rusya askeri tatbikatlarını ülke dışına taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Sırbistan’da hafta içi S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikatını tamamlayan Rusya, Mısır çöllerinde ve Tacikistan-Afganistan sınırında askeri tatbikatlarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı ve Sırbistan arasında “Slav Kalkanı 2019” tatbikatı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da tamamlandı.

Sırbistan’da hafta içi S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikatını tamamlayan Rusya, Mısır çöllerinde ve Tacikistan-Afganistan sınırında askeri tatbikatlarına devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı ve Sırbistan arasında “Slav Kalkanı 2019” tatbikatı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da tamamlandı. Balkanlar’da gerçekleşen bu tatbikat ABD ve NATO müttefikleri tarafından tepkiyle karşılanırken, Rusya ise tarihinde ilk kez S-400 ve Pantsir-S füze savunma sistemlerini ülke dışında kullandı. Tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilen tatbikat askeri törenlerle tamamlanırken, Rusya tatbikatlarına başka ülkelerde de devam etti.
Rusya ile Mısır arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Mısır’ın çöllerinde “Dostluk Oku - 2019” askeri tatbikatı başlatıldı. Rusya ile ilişkilerini güçlü tutan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi ile Soçi’de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurusunu daha önce yaptığı tatbikatta; kısa menzilli hava savunma sistemi Tor-M2E, orta menzilli füze savunma sistemi Buk-M2E ve ZSU-24-3 uçaksavar tank başta olmak üzere çok güçlü Rus silahlarının yanı sıra 100 kadar Rus askeri personeli görev aldı. 27 Ekim’de başlayan tatbikatın 7 Kasım tarihine kadar tamamlanacağı açıklandı.
Orta Asya’da gerçekleşen bir başka tatbikat yine Rusya’nın öncülüğünde tamamlandı. Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) tarafından üye ülkelerin savunmalarında ortak hareket etmeleri için kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Tacikistan’da askeri tatbikat gerçekleştirdi. Gerçekleşen tatbikatta Rusya’nın yanı sıra Tacikistan, Kırgızistan, Belarus, Ermenistan ve Kazakistan askeri güçlerinden oluşan 3 bin 500 asker tatbikatta görev aldı.
Tacikistan’ın Afganistan sınırına 20 kilometre mesafede gerçekleşen tatbikatta ülkelerin askeri güçlerine ait silah, mühimmat ve askeri malzeme kullanıldı. Bu tatbikata dair yapılan açıklamada, ‘Taliban ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terörist unsurlara ve Orta Asya’ya yapılması muhtemel yabancı saldırılara karşı tedbir alınması amacıyla tatbikatın gerçekleştirildiği ifade edildi. 23 Ekim tarihinde başlayan tatbikat 29 Ekim’de sona erdi.

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