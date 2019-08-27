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Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün katılacağı Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’da Rusya’nın beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının gösterileceğini söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz

Rus Başbakan Yardımcısı Borisov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'nın hemen dışında yer alan Jukovskiy şehrinde düzenlenecek MAKS-2019'a katılacak olan Türk lider Erdoğan'a hangi uçakların tanıtımının yapılacağı soruldu.
Borisov söz konusu sorular karşısında, "(Erdoğan'a) hem Su-57 hem Su-35'i göstereceğiz" dedi.

Rus Başbakan Yardımcısı bahsedilen uçaklardan birinin Türkiye'ye sevk edilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "(Türkiye uçakların) satışlarının yapılıp yapılmayacağı ihtimali gösterime bağlı olacak, birazcık bekleyin" cevabını verdi.

Su-57, Rusya'nın, radar sistemlerinden gizlenebilen ve tüm özellikleri henüz açıklanmamış olan beşinci nesil savaş uçağı. Söz konusu uçakların seri üretimine yeni geçildi. Su-35 ise dördüncü nesil savaş uçakları grubunda yer alıyor.

Rusya’nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport yakın zamanda, Su-57 savaş uçaklarının ihracatları için gerekli olan belgeleri aldığı açıklamasını yapmıştı. Yani söz konusu uçakların yabancı ülkelere satışının başlaması önünde hiçbir engel kalmamış durumda.

Türkiye'nin Rusya yapımı bir savaş uçağı satın alması ihtimali bir süredir tartışılıyor. Söz konusu ihtimal, Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı Türkiye’nin F-35 savaş jeti programına katılımının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından gündeme gelmişti.

Kremlin ise Rus lider Putin ile Erdoğan'ın bugün MAKS-2019 kapsamında yapacakları görüşmenin gündem maddelerinden birisinin askeri-teknik işbirliği olduğunu açıkladı. Askeri-teknik işbirliğiyle ilintili görüşmeler, Türkiye'ye teslim süreci devam eden S-400 savunma sistemini mi içerecek, yoksa savaş uçaklarının da dahil olduğu daha geniş görüşmeler mi yapılacak, net olarak bilinmiyor.

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Rusya erdoğan beşinci nesil savaş uçağı Borisov

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