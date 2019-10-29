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Rusya: "Çekilme tamamlandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 18:51 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çıkma sürecinin beklenenden önce tamamlandığını açıkladı.Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinden sonra üzerinde anlaşılan mutabakat muhtırası gereği YPG’nin Suriye’den çekilme süreci ile ilgili Rusya Savunma Bakanı Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çıkma sürecinin beklenenden önce tamamlandığını açıkladı.
Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinden sonra üzerinde anlaşılan mutabakat muhtırası gereği YPG’nin Suriye’den çekilme süreci ile ilgili Rusya Savunma Bakanı Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açıklama yaptı. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan’la Erivan’da yaptığı görüşme sırasında Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG’nin güvenli bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirten Şoygu, “Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

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