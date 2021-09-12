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  4. Rusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü

Rusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü

12.09.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı motorların alev alması nedeniyle sert iniş yaptı. Olayda kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor.

Sibirya Bölge Ulaştırma Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2’si mürettebat ve 2’si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde uçağın gövdesinin parçalandığı ve ekiplerin yolcuları uçaktan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

ORMANLIK ALANA SERT İNİŞ YAPMIŞTI

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Rusya
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