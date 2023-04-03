HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Büyük panik... Kendilerini sokağa attılar

Rusya’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Büyük panik... Kendilerini sokağa attılar

03.04.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde TSİ 06.06'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kamçatka yarımadasında büyük paniğe neden olurken bölge sakinleri kendilerini sokağa attı. İlk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı ancak çok sayıda yapılan derin çatlaklar olduğu tespit edildi.

Rusya’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Büyük panik... Kendilerini sokağa attılar

Rusya’nın Büyük Okyanus kıyısındaki Kamçatka bölgesinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, TSİ 06.06’da kaydedilen depremin derinliği 99.5 olarak belirtildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.

BÜYÜK PANİK! KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTILAR

Şiddetli sarsıntının ardından Kamçatka yarımadasında büyük panik yaşandı. Bölge sakinleri depremle birlikte kendilerini sokaklara attı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde hiçbir binanın yıkılmadığı fakat birçok yapıda derin çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

AW861843_02

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Hükümetin talimatıyla Kamçatka’da kriz masası oluşturulurken, bölgeye insani yardım ve geçici barınma malzemeleri sevk edildi. Şiddetli deprem sonrasında 4.6, 4.0, 3.7, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da kaydedildi. (İHA)

Adana'da korkutan deprem! Adana'da korkutan deprem!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İran'dan İsrail'e açık tehdit: Ölen askerler için karşılık verilecekİran'dan İsrail'e açık tehdit: Ölen askerler için karşılık verilecek
Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamışOkulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış
TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdiTRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Rusya

En Çok Okunan Haberler

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Okulda yasak aşk! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Nefret dolu sözlere tepki yağdı! Selçuk Bayraktar: 'Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz'

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

Seccade üzerinde yeni fotoğrafı ortaya çıktı!

'İnce ince yol alır gidersiniz' diyerek çok sert çıktı!

'İnce ince yol alır gidersiniz' diyerek çok sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.