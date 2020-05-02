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Rusya’da bilanço ağırlaşıyor! 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Rusya’da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı. Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Rusya’da bilanço ağırlaşıyor! 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle toplam can kaybının 1222’ye ulaştığı aktarıldı.

İNŞAAT BAKANI VE YARDIMCISI COVİD-19'A YAKALANDI

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

(AA)

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