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  4. Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Rusya şu sıralar bir bar kasasından iki kez art arda para çalan kedinin görüntülerini konuşuyor.

Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Rusya’nın Anapa kentinde dört ayaklı bir hırsız kameralara yakalandı. Marusya isimli kedi, kasadan iki kez para çaldı.

Anapa’da bir bar, sıcak bir yuva olup beslediği kedi tarafından ‘soyuldu.’ Kedi Marusya, barın kasasından iki kez para çaldı.

Küçük hırsız kameralara yakalandı. Görüntülerde bir kişinin parayı kedinin ağzından aldığı görüldü.


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