Rusya’da bir kedi barın kasasından iki kere para çaldı

Rusya’nın Anapa kentinde dört ayaklı bir hırsız kameralara yakalandı. Marusya isimli kedi, kasadan iki kez para çaldı.

Anapa’da bir bar, sıcak bir yuva olup beslediği kedi tarafından ‘soyuldu.’ Kedi Marusya, barın kasasından iki kez para çaldı.

Küçük hırsız kameralara yakalandı. Görüntülerde bir kişinin parayı kedinin ağzından aldığı görüldü.

Самый милый вор найден ????



Хвостатый рецидивист завелся в одном из баров Анапы. Котенок по кличке Маруся втерся в доверие владельцам заведения, а когда ему предоставили жилье и "прописку", два раза ограбил кассу.



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