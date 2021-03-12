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  4. Rusya'da faaliyete geçen Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nı yakından görüntülediler

Rusya'da faaliyete geçen Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nı yakından görüntülediler

12.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Bering Denizi’nde bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı'nın patladığı sırada oluşan kül ve lavlar kendini tehlikeye atan 3 Rus tarafından anbean görüntülendi.

Rusya’nın Bering Denizi’nde bulunan Klyuchevskaya Sopka Yanardağı patladığı sırada oluşan kül ve lavların görüntüleri nefes kesti. Aleks, Boris ve Artem adlı üç Rus, 3 gün önce faaliyete geçen Kamchatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya Sopka Yanardağı’ndan püsküren lavları yakından görüntüledi.

HAYATİ RİSKE ALDIRMADILAR

Hayatlarını tehlikeye atan 3 Rus, yanardağın eteklerine gelerek sıcak lavların yakınında o anları kayda almaya çalıştı. Yerel yetkililer, 4 bin 835 metre yüksekliğindeki yanardağdaki patlamanın 8 Şubat'ta sona erdiğini açıkladı. Ancak, Şubat ayının ortasından bu yana yanardağın her gün faaliyete geçtiği ifade edildi.

(DHA)

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