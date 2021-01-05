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  4. Rusya'da karşıya geçmek isteyen iki gencin üzerinden araçla geçti

Rusya'da karşıya geçmek isteyen iki gencin üzerinden araçla geçti

05.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Rusya’da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üzerlerinden geçti. Feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki ise ağır yaralandı.

Rusya’nın Tambov şehrinde akşam saatlerinde 18 ve 19 yaşlarındaki iki genç, yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir araç, karşıya geçmeye çalışan gençlere yola adımlarını attığı sırada çarptı.

ARACIN ALTINDA KALDILAR

Çarpmanın şiddetiyle iki genç, yolun ortasına savrulunca bu kez arkadan hızla gelen başka bir aracın altında kaldı. İkinci araç gençlerin üzerinden geçerken, kısa süre sonra durabildi. Korkunç kazada ağır yaralanan gençler, bölgeye gönderilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahalelere rağmen 18 yaşındaki genç kız kurtarılamazken, 19 yaşındaki genç ise yoğun bakıma alındı. Gencin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan 2 sürücünün ifadesi alındı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kızların kusurlu bulunduğu ve bu nedenle söz konusu sürücülerin tutuksuz yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

(İHA)

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