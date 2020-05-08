Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 699 kişide daha Kovid-19 tespit edildi.

Böylece vaka sayısı 187 bin 859’a ulaşırken Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere’den sonra dünyada vaka sayısı bakımından beşinci sırada kalmayı sürdürdü.

Ayrıca, yeni vakaların yüzde 48,9’unda semptom görülmediği bildirilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6 olduğu kaydedildi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 98 artarak 1723’e, iyileşen sayısı da 2 bin 805 artarak 26 bin 608’e çıktı.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 98 BİNİN ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 846 artarak 98 bin 522, ölü sayısı ise 51 artarak 956 oldu.

Bugüne kadar toplam 10 bin 259 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranın yüzde 6,3 olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 34 artarak 1540’a çıktığı, 221 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vakalardan 4'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilen açıklamada, askeri yüksek okullarda 195, bakanlığa bağlı okullarda da 1205 vakaya rastlandığı ve 385 kişinin iyileştiği aktarıldı.